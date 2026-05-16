Kayseri dahil 64 ilde siber suç operasyonu: 1021 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 64 ilde siber suç operasyonu: Bin 21 şüpheli yakalandı



Kayseri dahil 64 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; bin 21 şüpheli yakalanırken 319’u tutuklandı. 192 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri dahi 64 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 48 Milyar 16 Milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.