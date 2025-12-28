Kayseri dahil 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 768 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 65 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 768 şüpheli ise yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “1.165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.