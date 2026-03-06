Kayseri dahil 67 ilde narkotik operasyonu: 638 gözaltı
Kayseri dahil 67 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 638 şüpheli yakalandı. 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kayseri dahil 67 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 67 ilde, 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 638 şüpheli yakalandı. 266'sı tutuklandı. 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.