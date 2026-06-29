Kayseri dahil 69 ilde narkotik operasyonu: Bini aşkın şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 69 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekipleri tarafından bin 505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 5 şüpheli yakalandı, 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.