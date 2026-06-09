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Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu 974 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kayseri dahil 69 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 974 şüpheli yakalandı.

Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu 974 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil toplam 69 ilde 1.458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

“Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce 974 şüpheli yakalanırken 381'i tutuklandı. 98'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şahısların işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi

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