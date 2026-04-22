Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 18 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 69 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 18 kişi yakalanırken 478'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 69 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 586 kilogram uyuşturucu madde ile
4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında bin 18 kişi yakalanırken 478'i tutuklandı. 133 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.