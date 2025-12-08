  • Haberler
Kayseri dahil 72 ilde uyuşturucu madde operasyonu: 970 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 970 şüpheli ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Kayseri dahil 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

