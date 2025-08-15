Kayseri dahil 73 ilde narkotik operasyonu: Bin 695 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan bin 695 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum.Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” dedi.