Kayseri dahil 74 ilde 'narkotik' operasyonu: 1.811 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 74 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlara 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldı. Yapılan aramalarda bin 183 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yerlikaya, “Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” dedi.