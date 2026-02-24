Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
Kayseri dahil 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 699 şüpheli yakalandı, 888'i tutuklandı. 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 75 ilde 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik operasyon yapıldığı duyuruldu.
Operasyon kapsamında 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 699 şüpheli yakalandı, 888’i tutuklandı. 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.