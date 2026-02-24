Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 75 ilde 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik operasyon yapıldığı duyuruldu.

Operasyon kapsamında 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 699 şüpheli yakalandı, 888’i tutuklandı. 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.