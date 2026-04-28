Kayseri dahil 75 ilde uyuşturucu operasyonu bin 319 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kayseri dahil 75 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bin 319 kişi yakalanırken 638'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 75 ilde bin 980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekipleri tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda, bin 319 şüpheli yakalanırken 638'i tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.