Kayseri dahil 75 ilde uyuşturucu operasyonu bin 319 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 75 ilde bin 980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekipleri tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda, bin 319 şüpheli yakalanırken 638'i tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.