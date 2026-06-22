Kayseri dahil 76 ilde narkotik operasyonu: 976 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bursa, Niğde, Gaziantep, Kırıkkale, İstanbul, Ordu, İzmir, Trabzon, Adana, Düzce, Ankara, Tokat, Antalya, Yozgat, Konya, Isparta, Manisa, Kırklareli, Samsun, Karabük, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Rize, Balıkesir, Yalova, Muğla, Edirne, Kayseri, Erzincan, Hatay, Kırşehir, Denizli, Kilis, Diyarbakır, Nevşehir, Kocaeli, Şırnak, Osmaniye, Sinop, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Burdur, Malatya, Hakkâri, Sakarya, Kastamonu, Sivas, Muş, Kahramanmaraş, Zonguldak, Batman, Bilecik, Amasya, Bitlis, Elazığ, Bolu, Aydın, Kars, Van, Artvin, Çorum, Siirt, Aksaray, Erzurum, Kütahya, Ağrı, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Karaman ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda bin 926 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 976'sı tutuklanırken, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.