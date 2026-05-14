  • Kayseri dahil 77 ilde narkotik operasyonu: 2 bin 284 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 77 ilde polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 284 şüpheli yakalandı. 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Kayseri dahil 77 ilde 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 284 şüpheli yakalandı. Bin 187'si tutuklandı. 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yapılan aramalarda ise 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

