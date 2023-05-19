Kayseri'de '19 Mayıs' coşkusu

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

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  • 19.05.2023 14:07
  • Güncelleme: 19.05.2023 18:01
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Kayseri'de '19 Mayıs' coşkusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Etkinlikte öğrenciler Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudu. Daha sonra öğrenciler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Türk Bayrağı hediye etti. Törende açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğimiz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve İstikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye’mizin ve gençlerimizin geleceğini, yine gençlerle birlikte inşa ediyoruz. 19 Mayıs bireyi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş, mücadele azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale’de başlayan tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savalı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden dirilişidir” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 1919’un önemli bir tarihtir ve sembol olduğunu ifade eden Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan da, “19 Mayıs, Türk milleti için idari ve siyasi olarak değil, sadece ülkesinin elinden alınarak, vatansız bırakılması olarak değil, kültür ve nesil olarak, soy ve sop olarak tarihten silinmeye çalışıldığı bir ortamda kaderini tayin etme hakkını eline alışıdır” dedi.

Türk Milletinin bütün imkanlarını seferber ederek, derin bir mücadeleye girdiğini ve yapılması gerekeni yaptığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Bizim tarihimizden ilham almaya devam etmemiz, hakkımızda olumsuz düşüncesi olanların ise tarihimizden ve tarihlerinden ders almaları lazım. Büyük ve güçlü bir ülkeyiz, tarihi, değerleriyle, coğrafyasıyla, milletiyle, nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü Türkiye’yiz. Bunun herkesin farkında olması, bu şuurla davranması lazım. Ülkemizin refahı ve bekası, büyük ve güçlü Türkiye için yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geliştiğini görenlerden bazıları sıkıntıda, bazıları ise ibret almıyorlar. Buna çerçevede hala birtakım tehdit ve riskler var. Bunlara karşı da büyük bir inançla ve güvenle, tek yumruk ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Program daha sonra, halk oyunları, karate, jimnastik ve çeşitli gösterilerle devam etti. Törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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İHA

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