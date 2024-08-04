Kayseri'de 'torbacı' operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda O.K., S.G. ve F.Ç. yakalanırken, yapılan aramalarda ise 13,15 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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