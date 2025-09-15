Kayseri'de 1,5 ton kaçak et ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan gıda denetiminde, bir ahırın içerisinde kurulu soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildiğini açıkladı.

Kayseri'de 1,5 ton kaçak et ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yapılan gıda denetiminde, bir ahırın içerisinde kurulu soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: “Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor
Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri 'İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur'
Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu’nda Bir Araya Geldi
Antika Pazarı'nda Nostalji Rüzgarı
Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı
Ekonomist Uzunoğlu, 'Türkiye'de rakamlar namuslu değil'
Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!