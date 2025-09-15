Kayseri'de 1,5 ton kaçak et ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yapılan gıda denetiminde, bir ahırın içerisinde kurulu soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: “Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.