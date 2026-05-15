Kayseri'de 1,500 Kişilik Toplu İş Görüşmesi

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, bu organizasyonun amacının iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek istihdamı artırmak olduğunu belirtti. Ak, "Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplu iş görüşmelerimizi bu ay çok daha büyük bir organizasyonla gerçekleştireceğiz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi'nde, 80 firmanın katılımıyla ve 1,500 açık iş imkanıyla iş arayan vatandaşlarımızla buluşacağız," dedi.

Etkinlikte, üretim, sanayi, hizmet, sağlık, lojistik, tekstil, gıda gibi birçok sektörden işverenler, iş arayanlarla doğrudan görüşme fırsatı bulacak. Ayrıca, meslek danışmanları tarafından iki gün boyunca çeşitli seminerler düzenlenecek.

Ak, bu organizasyonun Kayseri işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağını ve iş arayanların istihdama daha hızlı erişimini sağlarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne ulaşmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen tüm vatandaşların etkinliğe katılmaları bekleniyor.