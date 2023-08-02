Kayseri'de 1 ayda 142 bin araç denetlendi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlendi.
- 02.08.2023 12:00
- Güncelleme: 02.08.2023 13:22
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlenirken, 31 bin 962 araç ve sürücüye ‘Karayolları Trafik Kanunu’ gereğince cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler, 299 sürücü belgesini geçici olarak geri alırken, 967 araç da trafikten men edildi.
İHA
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