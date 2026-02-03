Kayseri'de 1 ayda 751 şahıs yakalandı, 395 kişi tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda 751 şahıs yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 395 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; 130 bin adet makaron, 61 bin 250 adet sigara ambalaj/kutusu, 27 bin 240 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin adet kaçak sigara, bin 719 gram kubar esrar, bin 37 gram bonzai, 236 kilogram açık tütün, 50 gram kenevir tohumu, 67 adet tabanca mühimmatı, 44 gram metamfetamin, 37 adet tarihi eser, 18 adet sahte senet, 10 gram kokain, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kilogram maraş otu, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi, 44 şüpheli şahıs yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 37 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağladı. Kayseri İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 44 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 102 kişiye işlem tesis edilmek üzere rapor düzenlenmiş ve 458 müstehcen içerikli, 464 yasa dışı bahis ve 492 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar web ve ulusal siber olayları müdahale merkezine (USOM) bildirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında ise; 39 yasadışı giriş ve bulunma olayına müdahale edildi, bu olaylarda toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca, Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT) 6 faili meçhul olaya müdahale edildi ve 6 olay aydınlatıldı.

Ek olarak, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 271 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 395 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.