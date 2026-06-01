Kayseri'de 1 ayda bin 474 şahıs yakalandı, 280 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda bin 90 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 474 şahıs yakalanırken 280 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 23 şahsa yasal işlem yapılırken, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise; 10 kilo 951,49 gram narkotik madde ve 118 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 94 operasyon kapsamında 146 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 37 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

33 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet kurusıkı tabanca, 8 adet silah parçası ve 375 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 23 bin 795 litre kaçak akaryakıt, 76 bin 980 adet makaron, 9 bin 238 paket kaçak sigara, 702 adet emtia,66 adet tarihi eser ve 411 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 25 olay kapsamında 33 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

3 kumar olayında 5 şahsa adli, 11 şahsa idari işlem yapılırken, 8 fuhuş olayında 17 şahsa idari işlem, 1 şahsa adli işlem yapıldı.

Siber Suçlar ile ilgili 4 operasyon kapsamında 142 şüpheli şahıs yakalanırken, 64 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 395 hesap ile ilgili çalışma yapılmış, 190 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

86 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 88 hırsızlık şüphelisi yakalandı, şahıslardan 3'ü tutuklandı. 5 adet oto, 3 adet motosiklet, 1 adet çenç oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 milyon 650 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilmiş, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.