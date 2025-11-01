Kayseri'de 1 ayda bin 603 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 ay boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 30 adet ruhsatsız tabanca, 54 adet ruhsatsız tüfek, 43 adet kurusıkı tabanca, 312 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 74 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 41 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 11 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 3 adet çalıntı oto, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 4 milyon 821 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar suçu olduğu tespit edilen; 4 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 6 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynayan 19 şahsa idari işlem yapıldı.

Fuhuş olayı tespit edilen; 4 fuhuş olayında 4 şahıs hakkında adli işlem, 12 fuhuş olayında 25 şahsa idari işlem uygulandı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise toplam 1265 yıl 12 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 603 şahıs yakalandı, 390 şahıs tutuklandı.