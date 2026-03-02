Kayseri'de 1 ayda bin 609 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de asayiş ekiplerince şubat ayında gerçekleştirilen çalışma neticesinde toplam 975 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 609 şahıs yakalandı, 368 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 99 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 76 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 5 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince şubat ayı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 20 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet kurusıkı tabanca,  216 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 99 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı,  76 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 5 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı. 5 adet çalıntı oto,  1 adet çalıntı forklift,  4 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 6 milyon 600 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. 

Kumar suçu olduğu tespit edilen; 2 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 şahsa idari işlem yapıldı. Fuhuş olayı tespit edilen; 14 fuhuş olayında 2 şahıs hakkında adli işlem, 34 şahsa idari işlem uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 975 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 609 şahıs yakalandı, 368 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı.

