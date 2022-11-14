Kayseri'de 1 ayda çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 237'si tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekiplerinin 2022 Eylül ayı faaliyet raporu açıklandı.

22 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI

Bir aylık verilere göre Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 22 yıl önce işlenen 1 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatılırken yakalanan 4 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli zamanaşımı nedeniyle adli mercilerce serbest bırakıldı.

GASP BÜRO AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde de 3’ü yağma (gasp), 2’si tehdit, 1’i görevi yaptırmamak için direnme, 1’i ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet olmak üzere işlem yapılan 7 olayda yakalanan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı. 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

FUHUŞ YAPILAN 11 EV KAPATILDI

Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 2’si cinsel içerikli suç, 2’si kumar olayı olmak üzere toplam 4 adli olayda yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 53 kişiye idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev ise ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

254 HIRSIZLIK OLAYINDAN 30 TUTUKLAMA

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 59’u evden, 46’sı işyerinden ve kurumdan, 20’si otodan, 69’u açıktan, 1’i mabetten, 31’i bisiklet, 3’ü hayvan ve 25’i diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 254 olayda yakalanan 238 kişiden 30’u tutuklandı. Yakalanan şüpheli kişilerden elde edilen yaklaşık 250 bin lira değerinde malzeme müştekilerine teslim edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 14’ü oto, 33’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 47 olay meydana geldi. 11 adet oto ile 12 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 39 kişiden 1’i tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

562 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 562 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 197’si tutuklandı.

13 DOLANDIRICILIK OLAYINDA 4 TUTUKLAMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 7’si dolandırıcılık, 5’i güveni kötüye kullanma, 1’i özel bölgede sahtecilik olmak üzere işlem yapılan 13 olayda yakalanan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Dolandırıcılık konularında Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 52 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, vatandaşlarımızın toplamda 616 bin lira göndermeleri engellendi.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde ise 13 aranan kişi yakalandı. 9 adet ateşli silah ile 136 adet fişek ve 128 gram çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 35 şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.