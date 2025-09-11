  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de acı tablo: 1 günde trafik kazasında 4 kişi öldü

Kayseri'de acı tablo: 1 günde trafik kazasında 4 kişi öldü

Kayseri'de dün meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de acı tablo: 1 günde trafik kazasında 4 kişi öldü

Kayseri’de ağır bilanço. Dün gün içinde şehir merkezinde 2 ölümlü kaza meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana gelen kazada E.E.E, D.E. ve D.D. hayatını kaybetti. Saat 21.30 sıralarında Erkilet Bulvarı’nda kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada ise M.O. yaşamını yitirdi. İki kazada toplam 4 kişi yaşamını yitirirken yaralanan toplam 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, şehre yeni gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
ERÜ, şehre yeni gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
Doğa Koleji'nden Kayyum açıklaması: Can Holding'in 121 şirketine el kondu
Doğa Koleji’nden Kayyum açıklaması: Can Holding'in 121 şirketine el kondu
İsrail'in Katar'a Saldırısına Tepki: Kayseri'den İsrail'e Müdahale Çağrısı
İsrail’in Katar’a Saldırısına Tepki: Kayseri’den İsrail'e Müdahale Çağrısı
Servis Sürücülerine kurallar hatırlatıldı
Servis Sürücülerine kurallar hatırlatıldı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak'
Başkan Çolakbayrakdar, “Trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak”
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, 'kişisel çıkarlara hizmet eden' kararı reddetti
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, 'kişisel çıkarlara hizmet eden' kararı reddetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!