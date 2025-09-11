Kayseri'de acı tablo: 1 günde trafik kazasında 4 kişi öldü
Kayseri'de dün meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri’de ağır bilanço. Dün gün içinde şehir merkezinde 2 ölümlü kaza meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana gelen kazada E.E.E, D.E. ve D.D. hayatını kaybetti. Saat 21.30 sıralarında Erkilet Bulvarı’nda kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada ise M.O. yaşamını yitirdi. İki kazada toplam 4 kişi yaşamını yitirirken yaralanan toplam 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.