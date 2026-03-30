Kayseri'de 1 haftada 115 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde 277 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 şahıs yakalandı, 115 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 28 şahıs serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde;  6136, 2521, 5729, Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet fişek, 3 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.  

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 15 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı oto, 2 adet çalıntı motosiklet, 60 bin lira olan 2 adet cep telefonu ve 10 bin lira değerinde radyo olmak üzere toplam değeri 870 bin lira olan suça konu eşya ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.

Kumar olayı tespit edilen; 1 olayda 1 şahsa adli 4 şahsa idari işlem yapıldı. 26,32 gram metamfetamin, 3,94 gram esrar, 2,96 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aranan şahıslar kapsamında 277 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 şahıs yakalandı, 115 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 28 şahıs serbest kaldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 193 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 31 şahsa tebligat 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!