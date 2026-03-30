Kayseri'de 1 haftada 115 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521, 5729, Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet fişek, 3 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 15 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı oto, 2 adet çalıntı motosiklet, 60 bin lira olan 2 adet cep telefonu ve 10 bin lira değerinde radyo olmak üzere toplam değeri 870 bin lira olan suça konu eşya ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.

Kumar olayı tespit edilen; 1 olayda 1 şahsa adli 4 şahsa idari işlem yapıldı. 26,32 gram metamfetamin, 3,94 gram esrar, 2,96 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aranan şahıslar kapsamında 277 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 şahıs yakalandı, 115 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 28 şahıs serbest kaldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 193 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 31 şahsa tebligat