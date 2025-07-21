Kayseri'de 1 haftada 258 şahıs yakalandı, 67 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda 202 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 258 şahıs yakalandı. 67 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; 5 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak gerekli yasal İşlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise; 28 operasyon kapsamında 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 21 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 1 kilogram 597,04 gram narkotik madde. 922 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap. 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de; bin 310 paket kaçak sigara ve 648 adet emtia ele geçirildi. 9 olay kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malı olan 3 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 11 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 157 adet fişek ele geçirildi.