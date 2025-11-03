Kayseri'de 1 haftada 261 şahıs yakalandı, 67 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 152 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 2’si tutuklandı. Hırsızlık malı olan 70 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 2 şahsa idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 151 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 33 şahıs ile birlikte toplam 261 şahıs yakalanmış, 67 şahıs tutuklandı.