Kayseri'de 1 haftada 261 şahıs yakalandı, 67 şahıs tutuklandı
Kayseri'de asayiş ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 151 şahıs, yoklama kaçağı bakaya olan 33 şahıs ile birlikte toplam 261 şahıs yakalandı, 67 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 152 adet fişek ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 2’si tutuklandı. Hırsızlık malı olan 70 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 2 şahsa idari para cezası uygulandı.
Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 151 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 33 şahıs ile birlikte toplam 261 şahıs yakalanmış, 67 şahıs tutuklandı.