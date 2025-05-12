Kayseri'de 1 haftada 339 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyon neticesinde 339 şahıs yakalanırken, 89 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan operasyonlar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 79 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 29 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 28 hırsızlık şüphelisi yakalanırken bu şahıslardan 4’ü tutuklandı. Bu kapsamda 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı bisiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 500 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.
Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.
Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 297 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 şahıs, ifadeye yönelik hakkında aranması bulunan 160 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 62 şahıs ile birlikte toplam 339 şahıs yakalanırken, 89 şahıs adli makamlarca tutuklandı.