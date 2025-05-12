Kayseri'de 1 haftada 339 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan operasyonlar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 79 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 29 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 28 hırsızlık şüphelisi yakalanırken bu şahıslardan 4’ü tutuklandı. Bu kapsamda 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı bisiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 500 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 297 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 şahıs, ifadeye yönelik hakkında aranması bulunan 160 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 62 şahıs ile birlikte toplam 339 şahıs yakalanırken, 89 şahıs adli makamlarca tutuklandı.