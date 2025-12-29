Kayseri'de 1 haftada 365 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili rapor yayınlandı.

Buna göre; terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahsa yasal işlem yapılmıştır. Risk Analiz ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 166 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca 2.000 adet makaron, 28 adet emtia, 34 litre sahte alkol ile 7 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 210 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 365 şahıs yakalanırken 96 şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

3 fuhuş olayında 6 şahsa idari para cezası uygulanırken 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3’ü tutuklandı. 2 adet change otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 2.700.000 TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 248,18 gram narkotik madde, 436 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 18 operasyon kapsamında 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı 10 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.