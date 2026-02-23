Kayseri'de 1 haftada 96 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 71 şahsa yasal işlem yapıldı, 55 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 79 adet fişek ele geçirildi. 47 adet emtia, 187 paket kaçak sigara ve 23.200 adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonda toplam 223 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 385 şahıs yakalandı, 96 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda 227,81 gram narkotik madde ve 5611 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 15 operasyon kapsamında 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan 3 fuhuş olayında 6 şahsa idari işlem yapıldı. 26 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı, şahıslardan 2'si tutuklandı. 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, Hırsızlık malı olan 710 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.