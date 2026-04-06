Kayseri'de 1 haftada aranan 392 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 358 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 392 kişi yakalanırken, 99’u tutuklandı. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak gerekli işlemler gerçekleştirildi. Asayiş uygulamalarında 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 19 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Çalıntı 1 motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 1 iş yerinde 1 şahsa adli işlem, 5 şahsa idari işlem uygulandı. Fuhuşa yönelik 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 31 operasyonda 274,27 gram narkotik madde, 27 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 46 şahıs hakkında işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 41 bin 600 adet makaron, 1635 paket kaçak sigara, 70 adet elektronik sigara, 60 paket tütün çubuğu ve 1060 adet sahte parfüm ele geçirildi. Toplam 10 olay kapsamında 32 şahıs hakkında işlem yapılırken, rüşvet suçu kapsamında yakalanan 6 şahıstan 5’i tutuklandı.

Silah ve mühimmat operasyonlarında 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca ve 192 adet fişek ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 1 operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Çevrim içi çocuk istismarı ve yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 48 hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.