Kayseri'de 1 haftalık operasyonlarda 448 sürücüye cep telefonu cezası
Kayseri'de polis ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 448 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak, 241 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 197 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalarda; 81 alkollü araç kullanmak, 241 sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 197 kırmızı ışık ihlali, 448 cep telefonu kullanmak, 11 abartı egzoz, 4 drift yapmak, 37 makas atmak, 156 yüksek sesle müzik dinlemek, 12 ışık donanımı ihlali, 50 modifiyeli araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.