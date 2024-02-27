Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İŞKUR Kayseri Son 2 yılda 37 bin 561 kişiye iş buldu
İŞKUR Kayseri Son 2 yılda 37 bin 561 kişiye iş buldu
Kayseri'de kimler su faturasını yüzde 50 indirimli kullanacak?
Kayseri'de kimler su faturasını yüzde 50 indirimli kullanacak?
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Şengül: 'Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim'
Şengül: 'Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim'
Küllerinden doğan TOMTAŞ havacılıkta yeni başarılara imza atacak
Küllerinden doğan TOMTAŞ havacılıkta yeni başarılara imza atacak
Talas'lı çiftçilere 5 yılda 4 bin ton kompost gübre desteği
Talas'lı çiftçilere 5 yılda 4 bin ton kompost gübre desteği