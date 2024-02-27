Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.