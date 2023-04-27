Kayseri’de 1 kişi bıçaklandı

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle’de meydana geldi. Yolda bulunan bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.