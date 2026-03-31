Kayseri'de 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda O.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Melikgazi ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 162 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
