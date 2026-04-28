Kayseri'de 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde yaşayan T.C.B.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 50 gram kubar esrar, 4 adet skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
