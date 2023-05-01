Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

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  • 01.05.2023 15:34
  • Güncelleme: 01.05.2023 15:50
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Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi’nde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Bir araya gelen kortej üyeleri daha sonra, Mimarsinan Parkı içerisinde toplandı. 1 Mayıs dolayısıyla konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Sedat Ünsal, “Meydana gelen Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz. 1 Mayıs tüm değerleri üreten işçilerin, emekçilerin itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs, alanları yüzbinlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır” dedi.

Konuşmanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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İHA

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