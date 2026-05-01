Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sivil toplum örgütleri, sendikalar, ve parti teşkilatlarının katılımıyla Mimarsinan Parkı’nda kutlandı. Katılımcılar ellerinde pankartlar ve davul zurna eşliğinde kortej halinde yürüyerek etkinlik alanına giriş yaptı.

Düzenlenen kutlama programında konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kayseri Bölge Temsilcisi Ramazan Benian, “Bugün 1 Mayıs, bugün işçinin, emekçinin alın terinin günü. Ama ne yazık ki ülkemizde emekçinin bayramı yıllardır bayram gibi yaşanmıyor. Çünkü bu ülkede emeğin değeri düşürülüyor, alın teri yok sayılıyor. Bugün sofralarımızda eksilen sadece ekmek değil, bugün cebimizden çalınan sadece para değil, bugün geleceğimiz çalınıyor. Enflasyon karşısında eriyen ücretler, açlık sınırı altına itelenen asgari ücret, yıllarca çalıştıktan sonra yoksulluğa mahkum edilen emekliler, bu tablo kader değil, bu düzenin sonucudur. Çiftçi toprağını ekemiyor, esnaf kepenk kapatıyor, gençler umutsuz, öğrenciler geleceksiz bırakılıyor” dedi.

Programın sonunda ise Grup Katre Band tarafından şarkılar söylerken, katılımcılar halaylar eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.