Kayseri’de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Esat Kabaklı Konseri düzenlendi

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen Esat Kabaklı konserinin de yer aldığı İşçi Buluşması’nda işçiler ve aileleriyle bir araya geldi. Konser öncesi konuşan Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, “Bu önemli ve anlamlı günde sizlerle beraber olmanın mutluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun. İşçilerimizin emeği ve alın teri gerçekten çok önemli. Bu bizim milli ve manevi değerlerimiz için de önemli. Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz. İşçinin hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik göstereceğiz. Sendikalar işçinin hakkını korumakta çok önemli, bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde hepinizin şunu iyi anlaması ve görmesi lazım. Bugüne kadar birçok problemi çöze çöze geldik. Bundan sonra da kalan ne kadar problem varsa bunları da çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Bunun için bütün bakanlıklar üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Bazı sorunlar var onları da inşallah önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle çözeceğiz. İşçimizin mutluğu, refahı bizim için önemli. Sizler işlerinizi yaparken, bizlerde sahada, arazide, sınır ötesinde silahlı kuvvetlerimiz elinden geldiğince çalışıyor. Sizler refah için üretirken, bizler de güvenliğimiz için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşları attığı ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ sloganlarına karşı Hulusi Akar, “Bende Kayseri ile gurur duyuyorum, bu milletin mensubu olmaktan dolayı, Kayserili olmaktan dolayı, Kayserili olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Geldiğimiz günden beri, kampanyamızın başladığı günden beri ister şehirde ister ilçeler olsun her gittiğimiz yerde bana ve arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İşçilerin işçi bayramını kutlayan Memduh Büyükkılıç da “Bugün emeğe saygı günü, bugün gerçekten emeğe saygı günü, bugün hep beraber aileleri ile çocukları ile emekçi dostlarımızın bir araya geldiği güzel bir gün. Bahar neşesi içerisinde böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmayan sendikalarımıza teşekkür ederim. Ülkeye sahip çıkmak isteyenlerle ülkeyi parçalamak isteyen ve onların oyununa alet olmak isteyenleri ayırt edecek ferasettesiniz. Sizleri tebrik ve teşekkür ediyorum. İnşallah bizde sizlere layık oluruz” diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci ise tüm işçilerin işçi bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından sanatçı Esat Kabaklı, şarkılarını seslendirdi.