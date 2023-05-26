Kayseri'de 1 milyon 23 bin 993 kişi sandığa gidecek

Kayseri'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 23 bin 993 kişi oy kullanacak.

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  • 26.05.2023 11:14
  • Güncelleme: 26.05.2023 11:37
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Kayseri'de 1 milyon 23 bin 993 kişi sandığa gidecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 23 bin 993 kişi oy kullanacak.

Kayseri’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu. Seçimde, merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 23 bin 993 10 seçmen oy kullanacak. Seçimde, sandık ve seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

"Akkışla’da 22 sandıkta 4 bin 797 seçmen, Bünyan’da 75 sandıkta 19 bin 424 seçmen, Develi’de 174 sandıkta 49 bin 365 seçmen, Felahiye’de 20 sandıkta 4 bin 524 seçmen, Hacılar’da 33 sandıkta 9 bin 543 seçmen, İncesu’da 73 sandıkta 21 bin 245 seçmen, Kocasinan 1. ve 2. Bölge’de toplam 826 sandıkta 289 bin 747 seçmen, Melikgazi 1., 2. ve 3. Bölge’de toplam bin 147 sandıkta 414 bin 255 seçmen, Özvatan’da 15 sandıkta 3 bin 269 seçmen, Pınarbaşı’nda 139 sandıkta 16 bin 949 seçmen, Saroğlan’da 47 sandıkta 10 bin 560 seçmen, Sarız’da 49 sandıkta 7 bin 965 seçmen, Talas’ta 328 sandıkta 117 bin 35 seçmen, Yahyalı’da 96 sandıkta 26 bin 731 seçmen, Yeşilhisar’da 48 sandıkta 12 bin 255 seçmen".

Öte yandan, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde kullanılan oyların getirileceği Kayseri Adalet Sarayı bahçesinde de polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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