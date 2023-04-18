Kayseri’de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde il bazlı oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Kayseri’de de oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. 16 ilçesi bulunan Kayseri'de toplam 3 bin 170 seçim sandığı kurulacak. 14 Mayıs günü ise 1 milyon 26 bin 10 kişi kayıtlı oldukları sandıklarda tercihini yapacak.