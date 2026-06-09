Kayseri'de 1 milyon 50 bin adet makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de 1 milyon 50 bin adet makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın makinalarla sigara dolumu yaparak kentte ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 milyon 50 bin adet makaron, 394 kilogram kaçak tütün ve 2 adet elektirikli sigara dolum makinası ele geçirilirken,  S.K (33) isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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