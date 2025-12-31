Kayseri'de 1 yılda 3.954 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Buna göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri(Yunuslar) Büro Amirliği, Ekipler Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği’nce 2025 yılı faaliyetleri kapsamında; 3.041.989 şahıs ve 1.431.240 araç sorgusu yapılırken, 3.954 aranan şahıs ve 4.552 yoklama kaçağı yakalandı.

63 adet çalıntı oto, 29 adet çalıntı motosiklet, 791 adet Hacizli/yakalamalı araç, 203 adet tescil kaydı bulunmayan/Trafikten men/Sahte Plakalı araç olmak üzere toplam 1.084 araca işlem yapıldı.

Silah ve mühimmat kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 338 adet tabanca, 5.684 adet tabanca fişeği, 303 adet av tüfeği, 2.021 adet av tüfeği fişeği, 362 adet kurusıkı tabanca, 3.242 adet kurusıkı fişeği, 64 adet Havalı Tüfek/Havalı Tabanca, 531 adet bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 16 kilo 504,69 gram Narkotik Madde, 1.591 adet uyuşturucu hap, 24.432 Paket Kaçak Sigara ele geçirilirken, Narkotik madde suçlarından 2.141 şahıs yakalandı.

Hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; 168 hırsızlık olayından 246 şahıs çalınan malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Ayrıca; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 4.406 şahsa 14.086.119 TL idari para cezası uygulanırken, il genelinde meydana gelen olaylarda 2025 yılı içerisinde toplam 23.567 şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 301 şahıs Göçmen Kaçakçılığı Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.