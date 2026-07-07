Kayseri'de 10 bin adet kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak elektronik sigara ve kartuş satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde yakalanan Y.E. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 10 bin adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ile 2 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli Y.E. hakkında soruşturma başlatıldı.