Kayseri'de 10 ilçede elektrik kesilecek(16 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 16 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Sarız, Bünyan, Kocasinan, İncesu, Hacılar, Melikgazi, Pınarbaşı, Yahyalı, Develi ve Talas olmak üzere toplam 10 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:

Sarız
08:30 - 17:30: Günesen, Yeni mahalleleri.
Bünyan
08:30 - 17:30: Büyüktuzhisar, Elbaşı, Sultanhanı mahalleleri.
09:00 - 17:00: Sümer, Camikebir mahalleleri.
13:30 - 16:30: Köprübaşı mahallesi.
Kocasinan
08:30 - 15:00: Mahzemin mahallesi.
09:00 - 17:00: Kalkancık mahallesi.
09:00 - 12:00: Kuşçu mahallesi.
09:00 - 10:30: General Emir, Erkilet mahalleleri.
10:00 - 14:00: Barbaros mahallesi.
13:00 - 17:00: Hasancı, Kuşçu, Mollahacı, Çevril, Boyacı mahalleleri.
İncesu
08:45 - 17:30: Kızılören Aşağı, Kızılören Tabaklı, Kızılören Ötebatan mahalleleri.
Hacılar
08:45 - 17:00: Yukarı mahallesi.
Melikgazi
08:45 - 17:00: Eğribucak, Yediağaç mahalleleri.
09:00 - 15:00: Eğribucak, Battalgazi mahalleleri.
09:00 - 10:00: Kıranardı mahallesi.
Pınarbaşı
09:00 - 17:00: Eğrisöğüt, Üçpınar mahalleleri.
Yahyalı
09:00 - 17:00: Denizovası, Süleymanfakılı, Taşhan, İsmet mahalleleri.
09:00 - 12:00: Çubuklu mahallesi.
Develi
09:00 - 12:00: Karacaören mahallesi.
10:00 - 11:00: Gümüşören mahallesi.
11:00 - 12:00: Gümüşören mahallesi.
13:00 - 17:00: Ayvazhacı mahallesi.
Talas
09:00 - 10:00: Endürlük mahallesi.

