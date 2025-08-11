Kayseri'de 10 ilçede elektrik kesintisi: Bakım ve altyapı devam ediyor

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 11 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:

Felahiye

Beyler Mahallesi: Atatürk Bulvarı, 208. Sokak, 260. Sokak, Özal Caddesi, 217. Sokak, 80. Sokak, 262. Sokak, 211. Sokak, 79. Sokak, Şht. Kürşat Çağıran Caddesi ve 216. Sokak ile civarında 14:00 - 17:00 saatleri arasında.

Büyüktoraman İstiklal Mahallesi: Çayıralan Caddesi, Yıldırım Sokak, 868. Sokak, Bulut Sokak ve civarında 10:00 - 13:00 saatleri arasında.

Büyüktoraman İstiklal Mahallesi: Çeşmebaşı Sokak, 868. Sokak, Abbas Sokak, Alçılar Sokak, 834. Sokak, 871. Sokak, Yıldırım Sokak, Çatmapınar Caddesi ve civarında 09:00 - 10:00 saatleri arasında.

Melikgazi

Ağırnas Mahallesi: Osman Yücel Caddesi ve civarında 14:30 - 15:30 saatleri arasında. Ayrıca Osman Yücel Caddesi, İbni Sina Sokak ve 3083., 3090., 3086., 3098., 3085., 3115., 3112., 3113., 3118. Sokaklar ve civarında 14:30 - 15:30 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: Osman Yücel Caddesi, Şht. Burhan Kaplan Sokak ve civarında 15:00 - 17:00 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: Osman Yücel Caddesi, 3120., 3129. Sokaklar ve civarında 15:30 - 16:30 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: Yıldırım Beyazıt Sokak, 3094. Sokak, Pansiyon Sokak, Doğan Yusuf Ağa Sokak, 3079., 3096., 3089. Sokaklar, Hacı Hasan Efendi Sokak, 3109., 3123. Sokaklar ve civarında 15:30 - 16:30 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: 7. Sokak, Mimarsinan Caddesi, İbni Sina Sokak, Osman Yücel Caddesi, 2., 1. Sokaklar, Vatan Caddesi, Öztaş Sokak ve civarında 13:30 - 14:30 saatleri arasında. Ayrıca Kayseri Bünyan Karayolu Kümeevler ve civarında 13:30 - 14:30 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: 3074., 3076., 3087., 3075. Sokaklar ve civarında 11:00 - 12:00 saatleri arasında. Ayrıca Müftü Mesut Efendi Sokak, Taşçıoğlu Sokak, İbni Sina Sokak, 3084., 3083., 3116., 3130. Sokaklar, Farabi 1. Sokak ve civarında 11:00 - 12:00 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: Osman Yücel Caddesi, 3098., 3085., 3086. Sokaklar ve civarında 13:00 - 15:00 saatleri arasında. Ayrıca 3076., 3087. Sokaklar ve civarında 10:00 - 11:00 saatleri arasında.

Ağırnas Mahallesi: Taşçıoğlu Sokak, 3127., 3128., 3130. Sokaklar ve civarında 09:00 - 10:00 saatleri arasında.

Kocatepe Mahallesi: 3025. Sokak, Aydede Sokak ve civarında 13:30 - 15:00 saatleri arasında. Ayrıca Güleryüz Sokak, Taha Carim Caddesi, Aydede Sokak, 3025. Sokak, Cevizli Sitesi ve civarında 10:30 - 12:00 saatleri arasında.

Hisarcık Mahallesi: 3615., 3614., 3617., 3616. Sokaklar ve civarında 09:00 - 10:30 saatleri arasında.

Gesi Mahallesi: Alemdar 1. Sokak, Cehri Sokak, Selvi 1. Sokak, Güner 1. Sokak ve civarında 09:00 - 11:00 saatleri arasında.

Tınaztepe Mahallesi: 3046. Sokak, Merdivenli Sokak, Dereboyu Sokak, Taha Carim Caddesi, 3025. Sokak ve civarında 15:00 - 16:30 saatleri arasında.

Kocasinan

Beyazşehir Mahallesi: 825., 836. Sokaklar, Koçkaya Caddesi, 838. Sokak, Hereke Caddesi, 4101., 4100. Sokaklar ve civarında 15:00 - 16:30 saatleri arasında.

Oymayağaç Mahallesi: Zafer Caddesi, Hoşseda Sokak, Dilrüba Sokak ve civarında 13:00 - 17:30 saatleri arasında.

Beyazşehir Mahallesi: İnçetaş Sokak, Hereke Caddesi, 825. Sokak ve civarında 13:30 - 15:00 saatleri arasında.

Kızık Mahallesi: Pelitpınar Caddesi, Tutumlu Sokak, Pirinçli Sokak ve civarında 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

Diğer İlçeler

Hacılar:

Beğendik ve Yediağaç Mahalleleri: Sakar Eşmecik Caddesi, Sarper Sokak, Köşe Beğendik Caddesi, Yaver Sokak, Kükürt Sokak, Besin Sokak, Kergah Caddesi, Kar Sokak, Şen Sokak, Yağmur Sokak, Olgaç Sokak, 5989. Sokak ve civarında 13:00 - 14:30 saatleri arasında.

Yukarı ve Yediğaç Mahalleleri: Karacalar Sokak, Alicikler Sokak, Dervişustalar Sokak, Hasandağ Caddesi, Mızmızlar Sokak, Hasandede Caddesi, Ufuk Sokak, Bayram Sokak, Gökbayrak Sokak ve Şht. Rüştü Bayram Caddesi ve civarında 08:45 - 17:00 saatleri arasında.

Develi:

Ayşepınar, Kozluca ve Gümüşören Mahalleleri: Kümeevler ve civarında 13:30 - 16:30 saatleri arasında.

Gümüşören ve Epçe Mahalleleri: Kümeevler ve civarında 09:00 - 12:00 saatleri arasında.

Talas:

Yazyurdu ve Kepez Mahalleleri: Yazyurdu Orman Köyü Sokak, Mehmet Akif 2. Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve civarında 13:40 - 17:00 saatleri arasında.

Mevlana Mahallesi: Doktorlar Sokak, Numune Sokak, Halef Hoca Caddesi, Sayer Caddesi, Kaya 1. Sokak, Anayurt Caddesi, Velioğlu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Fildişi Sokak ve civarında 10:00 - 13:00 saatleri arasında.

Tomarza:

Cumhuriyet ve Kurtuluş Mahalleleri: İzzet Özilhan Bulvarı, Şht. Uzm. Çvş. Demir Aydın Caddesi, 220. Sokak ve civarında 14:00 - 17:00 saatleri arasında.

Emiruşağı, Işıklar, Üçkonak, Arslantaş ve Çanakpınar Mahalleleri: Reyhan Caddesi, Şht. Ünal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, 1501. Sokak, 1496. Sokak, Çeşme Sokak, 1494. Sokak, Saylak Caddesi, Sümbül 3. Sokak, 1498. Sokak, 1495. Sokak, Yayla Sokak, 1499. Sokak ve civarında 09:00 - 13:00 saatleri arasında.

Yahyalı:

Yenice Mahallesi: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, 57. Sokak, 55. Sokak ve civarında 09:30 - 12:30 saatleri arasında.

Yeşilköy Mahallesi: Çağlalık Kümeevler, Yeşilköy Kümeevler ve civarında 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

Yeşilhisar:

Ovaçiftlik Mahallesi: Ovaçiftlik Kümeevler ve civarında 08:30 - 18:30 saatleri arasında.

Bünyan:

Burhaniye Mahallesi: Burhaniye Kümeevler ve civarında 08:30 - 17:30 saatleri arasında.

İncesu:

Subaşı Mahallesi: 1757., 1751., 1736. Sokaklar ve civarında 09:00 - 17:00 saatleri arasında.