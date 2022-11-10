Kayseri'de 10 Kasım töreni düzenlendi

Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile çelenk koyma töreni düzenlendi.

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  • 10.11.2022 10:57
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:39
Kayseri'de 10 Kasım töreni düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeni ile çelenk koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sirenlerle birlikte başlayan saygı duruşu esnasında trafikteki vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Programın ardından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının acısını ilk günkü gibi milletçe yaşamaktayız. Bugün yine saat 9’u 5 geçe millet olarak aynı hüzünle saygı duruşunda bulunarak atamızı andık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet, her gün gelişerek, her gün gençlerimizin kalbinde yakılan meşaleyle yapılan çalışmalarla muasır medeniyetler seviyesine çıkma hayaline her geçen gün ulaşmak için çaba sarf eden gençler ve hepimizle beraber bu yolda yürümekteyiz. Hep beraber atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ben de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümü vesilesi ile yapmış olduğumuz tören sonrası rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah çağdaş uyarlık düzeyine ülkemizi, şehrimizi çıkarma yolundaki güçlü iradeyi sergilemek suretiyle yolumuza devam etmemiz gerektiğini buradan paylaşıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömür diliyorum ve vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Program, çelenk koyma töreninin ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda (YİKOB) Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği etkinlikle devam etti. Öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği etkinlikte, Atatürk slayt gösterisi ve Fikrimin İnce Gülü şarkısı oratoryo sunumu yapıldı.

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İHA

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