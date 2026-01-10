Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları

Ortak nokta; gazeteciliğin demokrasinin sağlıklı işlemesi için vazgeçilmez bir meslek olduğu, etik değerlere bağlılık ve doğru bilgiye erişimin toplum için hayati önem taşıdığı oldu.

Vali Gökmen Çiçek: “Basın, demokrasinin ve toplumun vicdanıdır”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirterek, “Gazetecilerimiz, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için kritik bir rol üstleniyor. Zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızın emekleri her türlü takdiri hak ediyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm basın emekçilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Gazetecilerimiz şehrimizin gelişiminde yol gösterici”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, basının toplumun sesi olduğunu vurgulayarak, “Gazetecilerimiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde yol gösterici bir rol üstleniyor. Etik değerlere bağlı, tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar: “Meslek etiği demokrasinin teminatıdır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilerin meslek etiğine bağlı kalmasının ve kişilik haklarına saygı göstermesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Büyüksimitci: “Basın toplumsal vicdanın aynasıdır”

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, özgür basının demokrasinin, şeffaflığın ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın: “Gazetecilik demokrasimizin en güçlü teminatıdır”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yerel basının şehirlerin hafızası olduğunu ve vatandaşların sorunlarının çözüm süreçlerine ışık tuttuğunu belirtti.

Başkan Palancıoğlu: “Gazetecilik bilinçli toplumun vazgeçilmezidir”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise gazeteciliğin tarafsız ve güvenilir bilgi aktarımıyla vatandaşların haber alma hakkını koruyan önemli bir meslek olduğunu vurguladı.