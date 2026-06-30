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Kayseri'de 10 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (37), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 10 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma”, “Hırsızlık” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ş.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber Merkezi

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