Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan B.Y. (32), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan B.Y.’nin (32) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.